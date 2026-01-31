Haberler

Yeşilbaş ördeklerin yüzeyi kısmen donan çayda yaşam mücadelesi

Güncelleme:
Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Kars Çayı'nın yüzeyi büyük oranda buz tutarken, donmayan küçük alanlar yaban ördeklerinin yaşam alanı oldu. Gece sıcaklıkları eksi 25 dereceye kadar düşerken, ördekler yiyecek arayışına devam ediyor.

KARS Çayı'nın yüzeyi, etkili olan soğuklar nedeniyle büyük oranda buz tuttu. Donmayan küçük alanlar ise yeşilbaş ördeklerin yaşam alanı oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuklar, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Termometrelerin gece eksi 25 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, kentin içinden geçen Kars Çayı'nın yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu. Akıntının etkisiyle donmayan küçük alanlar ise yaban ördeklerinin yaşam alanı oldu.

Yaban ördekleri, bir yandan dondurucu soğuğa karşı direnirken bir yandan da akıntı içindeki sığ alanlarda yiyecek arayışını sürdürüyor. Rahatsız edilmeden doğal ortamlarında hayatlarını idame ettiren ördeklerin su üzerindeki o anları kaydedildi.Buz kütlelerinin arasında toplu halde yüzen ördekler, beyaz örtüyle kaplı doğada güzel görüntüler oluşturdu.

