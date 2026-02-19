Haberler

Kars Belediyesi ramazan ayında her gün 350 kişilik iftar verecek
Kars Belediyesi, ramazan ayı boyunca her gün 350 kişilik iftar sofrası kuracak. Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, bu yıl da Fethiye Camisi bahçesindeki millet bahçesinde iftar programları gerçekleştireceklerini belirtti.

Kars Belediyesi ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık 350 kişilik iftar verecek.

Belediyenin iftar sofrası bu yıl da millet bahçesinde kurulacak.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, gazetecilere, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği bir ay olduğunu söyledi.

Ramazan ayının rahmet ve paylaşma ayı olduğunu ifade eden Senger, "Geçen yıl da yaptığımız gibi bu yıl da inşallah Fethiye Camisi bahçesinde bulunan millet bahçemizde ramazan ayı dolayısıyla iftar programları gerçekleştireceğiz. Değerli iş adamlarımızın destekleriyle her gün yaklaşık 350 vatandaşımıza, iftar saatinde evine yetişemeyen, öğrenci, maddi durumu yetersiz hemşerilerimize iftar sunacağız." dedi.

Senger, ramazan ayında da evde bakım hizmetinden faydalanan vatandaşların evlerine yemeklerinin götürüleceğini anlatarak, "Evde bakım hizmeti sunduğumuz vatandaşlarımıza da evlerine yemeklerini göndereceğiz, aynı zamanda iftar saatinde nöbette, uygulama noktasında bulunan kolluk kuvvetlerimize de de iftar paketlerini ulaştıracağız." diye konuştu.

