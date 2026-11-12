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Kars Arpaçay'da Lavaş Gölü'nün yüzeyinin büyük bölümü sıfırın altında 10 derecede dondu

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Kars Arpaçay'da Lavaş Gölü'nün yüzeyinin büyük bölümü sıfırın altında 10 derecede dondu
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Lavaş Gölü'nün yüzeyinin büyük bölümü, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle dondu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla kesin korunacak hassas alan olarak tescillenen göl, buzla kaplanınca dronla görüntülendi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Lavaş Gölü'nün yüzeyinin büyük bölümü dondu.

Potansiyel doğal sit alanı kapsamında bulunan ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenen Lavaş Gölü, bölgede etkili olan dondurucu soğuklardan etkilendi.

Kars-Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün yakınındaki gölün yüzeyinin büyük bölümü, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle dondu.

Buzla kaplanan göl, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: AA
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