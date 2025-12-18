Haberler

Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars, Ardahan ve Ağrı'da hava sıcaklıklarının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle dondurucu soğuklar yaşanıyor. Ağaçlarda kırağı, su göletlerinde ise buzlar oluştu. Vatandaşlar soğuktan korunmak için arabalarına battaniye örtüyor.

Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü Kars'ta, dondurucu soğukların etkisiyle ağaçlarda ve bitkilerde kırağı oluştu, su göletleri buzla kaplandı.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sarıkamış ilçesinde de ağaçlarda ve bitkilerde kırağı ile bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Ev ve araçların camları, arazideki çeşmeler buzla kaplandı, derelerin yüzeyi tamamen dondu. Vatandaşlar arabalarını battaniye örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Vatandaşlardan Sunay Çelik, çok soğuk günlerin başladığını belirterek, "Havalar Sibirya soğuğu, arabaların üzerine örtü atıyoruz. Eksi 13-15 dereceleri görüyoruz. Allah bize yardım etsin, gerçekten çok soğuk." dedi.

Ardahan'da da dondurucu soğuklar etkisini gösteriyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye kadar düştüğü Göle ilçesinde sis ve kırağı oluştu.

Dağların karla kaplandığı Ağrı'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de birçok evde kullanılan temizlik ürünü yasaklandı
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

Fenomenin korkunç ölümü! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
title