Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü Kars'ta, dondurucu soğukların etkisiyle ağaçlarda ve bitkilerde kırağı oluştu, su göletleri buzla kaplandı.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sarıkamış ilçesinde de ağaçlarda ve bitkilerde kırağı ile bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Ev ve araçların camları, arazideki çeşmeler buzla kaplandı, derelerin yüzeyi tamamen dondu. Vatandaşlar arabalarını battaniye örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Vatandaşlardan Sunay Çelik, çok soğuk günlerin başladığını belirterek, "Havalar Sibirya soğuğu, arabaların üzerine örtü atıyoruz. Eksi 13-15 dereceleri görüyoruz. Allah bize yardım etsin, gerçekten çok soğuk." dedi.

Ardahan'da da dondurucu soğuklar etkisini gösteriyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye kadar düştüğü Göle ilçesinde sis ve kırağı oluştu.

Dağların karla kaplandığı Ağrı'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.