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Kars, Ağrı ve Iğdır'da Kerbela Şehitleri İçin Anma Programları Düzenlendi

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Kars, Ağrı ve Iğdır'da Kerbela şehitleri için anma programları düzenlendi. Kars'ta grup, Türk bayrağı ve posterlerle yürüyüş gerçekleştirdi. Ağrı'da Ehlibeyt Yeşil Derneği tarafından anma programı düzenlendi. Iğdır'da ise Caferi mezhebine mensup vatandaşlar yürüyüş gerçekleştirerek aşure merasimi düzenlendi.

Kars, Ağrı ve Iğdır'da, Kerbela şehitleri için anma programları düzenlendi.

Kars'ta Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelerek ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan grup, buradan yürüyüşe başladı.

Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde yürüdü. Katılımcılar Cumhuriyet Caddesi'ndeki Işıklı Camisi önünde şehitler için dua okudu.

Daha sonra Kars Garnizon Şehitliği'ne gelen grup, burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Ardından Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Vali Ziya Polat, programda yaptığı konuşmada, muharrem ayının 10'uncu günü meydana gelen Kerbela olayının, çetin bir imtihanın, haksızlık karşısında direnmenin, ilahi kıyamın adı olduğunu söyledi.

Kerbela'nın hakla batılın savaşı olduğunu ifade eden Polat, "Kerbela, batıla, zulme, esarete başkaldırının destanıdır. Kerbela, tüm Müslümanların ortak hafızasında yer alan, asırlardır hiç dinmeyen çok büyük bir acı, aynı zamanda tarihi bir ibret vesikasıdır." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Peygamberimizin gözbebeği, biricik torunu ve onun 72 akrabasını susuz bıraktılar. Dünya tarihinde eşi benzeri olmayan katliamla ne yazık ki şehit ettiler." ifadesini kullandı.

Kars Ehlibeyt Alimleri Birliği Derneği Başkanı Seyit Ahmet Erdem de tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Konuşmaların ardından Yeni Mahalle Asri Mezarlığı'na kadar yürüyen gruptakiler, dua ederek yürüyüşü sonlandırdı.

Ağrı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde de Ehlibeyt Yeşil Derneğince anma programı düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinde asri mezarlık ve Yassıkaya köyünü ziyaret eden vatandaşlar, daha sonra Ehlibeyt Yeşil Camisi'nin önüne kadar yürüdü.

Burada ilahi okuyan vatandaşlar, sinelerine vurarak gözyaşı döktü.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam eden programda, Kaymakam Emirhan Arıkan, dernek başkanı Mehmet Hanbaba konuşma yaptı.

Iğdır

Iğdır'da yaşayan Caferi mezhebine mensup vatandaşlar, Asrı Mezarlığa, buradan da aşure merasimin yapılacağı Zübeyde Hanım Meydanı'na yürüdü.

Vali Ercan Turan, yaptığı konuşmada, Hazreti Hüseyin'in, Kerbela çölünde Hazreti Peygamber'in, Allah'ın, Kur'an'ın yolundan dönmemek için canını feda ettiğini belirterek, "Hüseyni duruş, hakkın yanında olmaktır, kardeş olmaktır, haksızın karşısında, kafir karşısında durmak, münafık karşısında bir olmaktır." diye konuştu.

Iğdır Ehli Beyt Alimler Derneği Başkanı Zeki Tümay, gözyaşı dökerek Hazreti Hüseyin'in yasını tuttuklarını dile getirdi.

Anma etkinliklerinde, Kur'an-ı Kerim okundu, Kerbela şehitleri için dua edildi, ihsan ikramları dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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