Karlıova'nın yüksek tepeleri beyaza büründü
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- Karlıova'nın yüksek tepeleri beyaza büründü Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki etkili olan kar, yüksek tepeleri beyaza bürüdü.
- Karlıova'nın yüksek tepeleri beyaza büründü
BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki etkili olan kar, yüksek tepeleri beyaza bürüdü.
Bingöl'ün 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde kar kısa süreli etkili olurken, ilçenin yüksek tepeleri beyaza büründü.
Bahar ayına girilmesine rağmen, 2 bin 500 rakımlı Kartal Tepesi tamamen karla kaplandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayhan Turhan - Güncel