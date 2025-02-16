İsrail Başbakanı Netanyahu: Cehennemin kapılarının ne zaman açılacağını paylaşamayız

Netanyahu şart koşup tehdit etti: Cehennemin kapılarını açacağız
MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a zehir zemberek tepki

Bahçeli, TÜSİAD'a ateş püskürdü! Sözleri CHP'yi de kızdıracak
AK Partili Sarıçam kendini böyle savundu: Espri maksadından saptırıldı

Skandal sözlerin ardından AK Partili vekil özür diledi
Beşiktaş Fibabanka, 104-81 mağlup eden Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu

Potada Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Karlıova Kaymakamı Gilan, Köy Dernek Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, İstanbul'da bulunan Karlıova köylerinin dernek başkanlarıyla buluşarak görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında İl Genel Meclis üyesi İbrahim Tutar da Gilan'a eşlik etti.

Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, köy dernek başkanlarıyla buluştu.

Gilan, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde faaliyet yürüten Karlıova İlçesi Yiğitler Köyü Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Burada, İstanbul'da çalışmalarını yürüten Karlıova köylerinin dernek başkanlarıyla bir araya gelen Gilan, görüş alış verişinde bulundu.

Gilan'a ziyaretinde, İl Genel Meclis üyesi İbrahim Tutar da eşlik etti.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
img

işte Galatasaray'ın Rize kafilesi
img

Endoskopide bağırsakları delinen kadın yaşam mücadelesini kaybetti
img

Potada Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri
Bakan Yerlikaya'dan köprüde arızalanan aracı iten polis memuruna tebrik

Polisten takdir toplayan hareket! Bakan Yerlikaya da kayıtsız kalamadı
Ancelotti açıklamak zorunda kaldı: Arda Güler'in bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı

Arda'nın bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı
AK Partili vekilden skandal sözler: Sağlık personelinin gırtlağına yapışın

AK Partili vekilden sağlık çalışanlarıyla ilgili skandal sözler
ABD'nin 1 tonluk 'kıyamet bombaları' İsrail'e ulaştı

"Kıyamet bombaları" İsrail'de! İlk görüntüler geldi
Hamas'tan İsrail'e kum saatli mesaj

Hamas'ın serbest bıraktığı esire verdiği hediye dünyada ses getirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.