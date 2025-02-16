Karlıova Kaymakamı Gilan, Köy Dernek Başkanlarıyla Bir Araya Geldi
Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, İstanbul'da bulunan Karlıova köylerinin dernek başkanlarıyla buluşarak görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında İl Genel Meclis üyesi İbrahim Tutar da Gilan'a eşlik etti.
Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, köy dernek başkanlarıyla buluştu.
Gilan, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde faaliyet yürüten Karlıova İlçesi Yiğitler Köyü Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.
Burada, İstanbul'da çalışmalarını yürüten Karlıova köylerinin dernek başkanlarıyla bir araya gelen Gilan, görüş alış verişinde bulundu.
Gilan'a ziyaretinde, İl Genel Meclis üyesi İbrahim Tutar da eşlik etti.