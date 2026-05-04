Karlıova Kaymakamı Bıçak'tan okul ziyareti

Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, okullara ziyarette bulundu.

Bıçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Halitoğlu ile Şehit Tarık Aydemir Yatılı Bölge Ortaokulu ve Dörtyol Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okul idarelerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Bıçak, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerle bir süre tenis oynayan Bıçak, özel eğitim gören öğrencileri de ziyaret ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi.