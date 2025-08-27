Karlıova Kaymakamı Bıçak, Köy Ziyaretlerinde Vatandaşlarla Buluştu

Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.

Kaymakam Bıçak, beraberinde kurum amirleriyle Kümbet, Çukurtepe, Yoncalık, Kargapazarı, Taşlıçay ve Toklular köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde bir araya geldiği vatandaşlara yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Bıçak, onların da sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Bıçak, köylerde yapımı tamamlanan ve süren çalışmaları da inceledi.