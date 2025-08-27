Karlıova Kaymakamı Bıçak, Köy Ziyaretlerinde Vatandaşlarla Buluştu

Karlıova Kaymakamı Bıçak, Köy Ziyaretlerinde Vatandaşlarla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, yaptığı köy ziyaretlerinde vatandaşlarla buluşarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve onların sorunlarını dinledi.

Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.

Kaymakam Bıçak, beraberinde kurum amirleriyle Kümbet, Çukurtepe, Yoncalık, Kargapazarı, Taşlıçay ve Toklular köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde bir araya geldiği vatandaşlara yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Bıçak, onların da sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Bıçak, köylerde yapımı tamamlanan ve süren çalışmaları da inceledi.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
Otel çalışanları iş bıraktı, en az 40 bin TL ödeyen tatilciler rezil oldu

Otel çalışanları iş bıraktı, tatilciler paralarıyla rezil oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 milyon euroluk takım Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran takımın toplam değerine bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.