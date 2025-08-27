Karlıova Kaymakamı Bıçak, Köy Ziyaretlerinde Vatandaşlarla Buluştu
Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, yaptığı köy ziyaretlerinde vatandaşlarla buluşarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve onların sorunlarını dinledi.
Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.
Kaymakam Bıçak, beraberinde kurum amirleriyle Kümbet, Çukurtepe, Yoncalık, Kargapazarı, Taşlıçay ve Toklular köylerini ziyaret etti.
Ziyaretlerde bir araya geldiği vatandaşlara yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Bıçak, onların da sorun ve taleplerini dinledi.
Kaymakam Bıçak, köylerde yapımı tamamlanan ve süren çalışmaları da inceledi.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel