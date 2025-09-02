Karlıova'da Yeni Eğitim Yılı Hazırlıkları Toplantısı Düzenlendi

Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak başkanlığında yeni eğitim yılına hazırlık toplantısı düzenlendi.

Karlıova Öğretmen Hüseyin Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu konferans salonunda yapılan toplantıda, ilçedeki eğitim durumu, ihtiyaçlar ve öneriler değerlendirildi.

Toplantıda eğitim öğretim yılı öncesi ilçenin genel durumu, eğitimde kalite ve akademik başarı konuları üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Ayrıca okulların karşılaştığı problemler, ihtiyaçlar ve eğitimle ilgili öneriler görüşüldü.

Kaymakam Bıçak, toplantıda alınan bilgiler doğrultusunda ilçedeki eğitim sürecini yakından takip edeceklerini belirterek, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını temenni etti.