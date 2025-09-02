Haberler

Karlıova'da Yeni Eğitim Yılı Hazırlıkları Toplantısı Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak başkanlığında, yeni eğitim yılı hazırlıkları kapsamında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda eğitim durumu, ihtiyaçlar ve öneriler değerlendirildi.

Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak başkanlığında yeni eğitim yılına hazırlık toplantısı düzenlendi.

Karlıova Öğretmen Hüseyin Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu konferans salonunda yapılan toplantıda, ilçedeki eğitim durumu, ihtiyaçlar ve öneriler değerlendirildi.

Toplantıda eğitim öğretim yılı öncesi ilçenin genel durumu, eğitimde kalite ve akademik başarı konuları üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Ayrıca okulların karşılaştığı problemler, ihtiyaçlar ve eğitimle ilgili öneriler görüşüldü.

Kaymakam Bıçak, toplantıda alınan bilgiler doğrultusunda ilçedeki eğitim sürecini yakından takip edeceklerini belirterek, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
Sağlık Bakanlığı tartışma yaratan iddiayı yalanladı: Cinsiyet değişimine yeni hak tanınmadı

"Cinsiyet değişimi" iddiası gündem oldu, bakanlıktan açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi! Türkiye'den tanıdık isimler de var

Dünyanın en zenginleri belli oldu! Listede Türkiye'den kimler girdi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.