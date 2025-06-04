Karlıova'da uçurtma şenliği düzenlendi

Karlıova'da uçurtma şenliği düzenlendi
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Şehit Tarık Aydemir Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından geleneksel 2. uçurtma şenliği düzenlendi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Şehit Tarık Aydemir Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından geleneksel 2. uçurtma şenliği düzenlendi.

Kale Göleti mevkisinde gerçekleştirilen şenliğe katılanlar uçurtma uçurdu, müzik eşliğinde halay çekti.

Şenliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Halitoğlu da katıldı.

Etkinlikte öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Şenlikte eğlenceli zaman geçiren öğrenciler okul müdürü Sedat Hacıoğlu ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
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