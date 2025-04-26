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Karlıova'da Şiddetli Rüzgar Kız Yurdunun Çatısını Uçurdu

Karlıova'da Şiddetli Rüzgar Kız Yurdunun Çatısını Uçurdu
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgar, kullanıma kapalı bir kız öğrenci yurdunun çatısını uçurdu. Uçan çatı parçaları çevreye saçıldı ve yaşamı olumsuz etkiledi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle, kullanıma kapalı kız öğrenci yurdunun çatısı uçtu.

İlçede öğle saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçen yıl kullanıma kapatılan Karlıova Anadolu Lisesi Kız Yurdu'nun çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.

Uçan çatı parçaları birçok noktaya savruldu.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
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