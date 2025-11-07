Karlıova'da Mezra Yolları Asfaltlandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Kaymakamlık tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Yiğitler köyünün Gülabi ve Mollaşakir köyünün Tarlacık mezralarının yolları asfaltlandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde mezra yolları Kaymakamlık tarafından yapılan çalışmalar sonucunda asfaltlandı.
Karlıova Kaymakamlığı tarafından 2025 yılı programına dahil edilen ilçeye bağlı Yiğitler köyünün Gülabi ile Mollaşakir köyünün Tarlacık mezralarında asfalt çalışması yürütüldü.
Çalışmaların tamamlanmasıyla mezra yolları asfaltlandı.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel