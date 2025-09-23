Karlıova'da Köy Yollarında Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde köy yollarında asfalt çalışması yürütülüyor.

Karlıova Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ihalesi yapılan Hasanova Yukarıçır ve Çatak Dağçayır mezralarının birinci kat asfalt yapım işinin tamamlandığı ve yolların vatandaşların hizmetine sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Tamamlanan çalışmalarla birlikte vatandaşlarımızın ulaşım imkanları güçlendirilmiş, kırsal bölgelerimizde yaşam kalitesi arttırılmıştır. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eder, yeni yollarımızın halkımıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.