Haberler

Karlıova'da Köy Yollarında Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Karlıova'da Köy Yollarında Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde köy yollarında yapılan asfalt çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Kaymakamlık tarafından açıklanan projeyle kırsal bölgelerdeki ulaşım imkanları güçlendirildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde köy yollarında asfalt çalışması yürütülüyor.

Karlıova Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ihalesi yapılan Hasanova Yukarıçır ve Çatak Dağçayır mezralarının birinci kat asfalt yapım işinin tamamlandığı ve yolların vatandaşların hizmetine sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Tamamlanan çalışmalarla birlikte vatandaşlarımızın ulaşım imkanları güçlendirilmiş, kırsal bölgelerimizde yaşam kalitesi arttırılmıştır. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eder, yeni yollarımızın halkımıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
Mert Hakan'ı zora sokacak görüntü

Saran bu görüntüyü izlemesin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Kaldırımda bıçaklanarak öldürülen müteahhitle ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.