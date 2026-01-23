Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Haberler

Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Yoğun kar ve soğuk hava vatandaşlar ve sürücüler için zor anlar yaşattı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Yoğun kar ve soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği ilçede, buzlanma nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
