Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Yoğun kar ve soğuk hava vatandaşlar ve sürücüler için zor anlar yaşattı.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel