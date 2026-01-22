Haberler

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar temizleme çalışmaları hız kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışının durmasının ardından, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgelerde temizleme çalışmaları hız kazandı. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, köy yolları ve cadde-sokaklarda kar ile mücadele ediyor.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışının durmasıyla birlikte, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgelerde İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri köy, mahalle ile cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Karlıova'da yaklaşık bir aydır etkili olan kar yağışının son iki gündür durmasının ardından, ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarına ağırlık verildi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu ilçede, İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarının açılması için çalışma yürütürken, belediye ekipleri de mahalle yolları ile ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Belediye personeli Turan Eroğlu, "Yaklaşık bir aydır kar yağışı devam ediyor. Son iki gündür yağışların durmasıyla birlikte cadde ve sokakların temizlenmesi için çalışmalara başladıkö dedi.

Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada

5 günlük bebeğin engelli kalmasına neden oldu! Vahşet kamerada
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! 'Pes' dedirten detaylar

Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti