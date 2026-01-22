Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar temizleme çalışmaları hız kazandı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışının durmasıyla birlikte, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgelerde İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri köy, mahalle ile cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Karlıova'da yaklaşık bir aydır etkili olan kar yağışının son iki gündür durmasının ardından, ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarına ağırlık verildi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu ilçede, İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarının açılması için çalışma yürütürken, belediye ekipleri de mahalle yolları ile ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Belediye personeli Turan Eroğlu, "Yaklaşık bir aydır kar yağışı devam ediyor. Son iki gündür yağışların durmasıyla birlikte cadde ve sokakların temizlenmesi için çalışmalara başladıkö dedi.

Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl),