Karlıova'da Kamyonla Çarpışan Hafif Ticari Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Karlıova'da Kamyonla Çarpışan Hafif Ticari Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir hafif ticari aracın kamyonla çarpıştığı kazada sürücü İ.Y. hayatını kaybetti. Olay sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Plakaları henüz belirlenemeyen İ.Y.(60) idaresindeki hafif ticari araç, Y.H. yönetimindeki kamyon ile Karlıova-Varto kara yolu Çaylar Köyü mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı olarak araçtan çıkarılan ve ilk müdahalesi yapılan hafif ticari araç sürücüsü İ.Y, kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
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