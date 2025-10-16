Karlıova'da ErasmusDays Projesi Sergisi Açıldı

Karlıova ilçesinde ErasmusDays projesinde yer alan Bağlıisa ilkokulu öğrencileri tarafından yapılan etkinliklerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

Kaymakam Abdulselam Bıçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Halitoğlu ile okul bahçesinde öğrencilerin yaptığı etkinliklerin fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışını yaptı.

Sergiyi gezen Kaymakam Bıçak, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı, çalışmalarından dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.