Bingöl'de çatıdan kar kütlesinin araçların üzerine düşmesi kamerada
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir binanın çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki araçların üzerine düştü ve hasara neden oldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çatıdan kar kütlesinin araçların üzerine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yeşilyurt Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir binanın çatısından kayan kar kütlesi park halindeki otomobillerin üzerine düştü.
Kar kütlesinin düşmesi sonucu araçlarda hasar oluştu.
Bu arada, araçların üzerine kar kütlesinin düşmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel