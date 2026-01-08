Haberler

Nusaybin'de tehlike oluşturan buz sarkıtları temizleniyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası çatılarda oluşan tehlikeli buz sarkıtlarını önlemek amacıyla temizlik çalışmaları başlatıldı. İtfaiye ekipleri çarşı merkezinde sarkıtları temizlerken biriken karlar kamyonlarla taşınıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıtlarının tehlike oluşturmaması için çalışma başlatıldı.

Karlıova Belediyesi itfaiye ekiplerince çarşı merkezinde yoğun kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıtları temizleniyor.

Ekiplerce cadde ve sokaklarda biriken karlar da kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
