Karlıova ADEM'de Kadınların El Emeği Ürünleri Sergilendi
Karlıova ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) yapılan ürünler sergilendi. Sergi, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan'ın da katılımıyla açıldı ve 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.
Karlıova ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) yapılan ürünler sergilendi.
ADEM'de kursiyer kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı sergi Öğretmenevi'nde düzenlenen törenle açıldı.
Serginin açılışına, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.
Sergi, 3 gün boyunca açık kalacak.???????