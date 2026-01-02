Haberler

Karlı yolda paletli ambulansın önünden koşan kurt görüntülendi

Güncelleme:
Bingöl'ün Genç ilçesinde rahatsızlanan bir hasta için UMKE ekibinin paletli ambulansına kurt eşlik etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde kurt, rahatsızlanan bir hastaya ulaşmak isteyen UMKE ekibinin paletli ambulansının önünden koştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Genç ilçesine bağlık Suvaran köyünde rahatsızlanan hasta için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yönlendirildi. Yolda paletli ambulansın önüne kurt çıktı. Aracın önünde kurdun bir süre koştuktan sonra gözden kaybolduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ulaşılan hasta ise yapılan müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
