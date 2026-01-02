Karla mücadele çalışmasına katılan personel ile yolu açılan kadın arasındaki diyalog gülümsetti

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde karla mücadele yapan personel ile yolu açılan kadın arasında geçen diyalog gülümsetti.

Tezcan köyünün kar nedeniyle kapanan yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Yol kenarında evi bulunan Fatma Örnek'in kullandığı yolun iş makinesiyle temizlenememesi üzerine, ekipteki sürücülerden Hikmet Başpınar evin önündeki yolu kürekle açtı.

"Evimin yolu kapandı, kardan geçemiyorum oğlum, kaldım burada." diyen Örnek'e, Başpınar "Geldik, buradayız. Devlet seni bırakmaz darda, devlet geldi." şeklinde yanıt verdi.

Karın tekrar ne zaman yağacağını da soran Örnek, "Allah razı olsun sizden. Gittiğiniz yerlerden güle güle gelin oğlum." diyerek ekiplere dua etti.

Örnek ile Başpınar arasındaki diyalog, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.