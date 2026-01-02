Haberler

Erzurum'da karla mücadele ekiplerine çay ve tatlı ikramında bulunuldu

Erzurum'da karla mücadele ekiplerine çay ve tatlı ikramında bulunuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Aziziye ilçesinde kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdüren belediye personeline çay ve baklava ikram edildi. Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, ekibine destek verdi.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdüren belediye personeline çay ve baklava ikramı yapıldı.

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, yoğun yağış sonrası karla mücadelede görev yapan personeli, çalışma alanlarında ziyaret etti.

Akpunar, işçilere baklava ve çay ikram edip, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İlçedeki karla mücadele çalışmalarının 73 cadde ile 458 sokaktan oluşan geniş bir alanı kapsadığını belirten Akpunar, şunları kaydetti:

"Bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Karla mücadele çalışmalarımızı ilçemizin dört bir yanında sürdürüyoruz. Geceden beri Aziziye için çarpan ve karla mücadele için çırpınan yüreklerle beraberdik. Soğuk havanın nefesleri bile dondurduğu gecede, karı adeta alın teriyle ıslatan işçi kardeşlerimize tatlı ikram ettik ve sıcacık çaylarımızı birlikte yudumladık. Bize gece de yok gündüz de. Aziziye'miz için günün her anında sahada, karla mücadele ekiplerimizin başındayız."

Akpunar, yapılan çalışmaların araç ve yaya trafiğini rahatlattığını söyledi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Osimhen dünya devine önerildi! Bir saniye düşünmeden yanıtladılar

Osimhen dünya devine önerildi! Bir saniye düşünmeden yanıtladılar
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı

Gurbetçileri üzecek haber! Artık Türkiye'ye geldiklerinde ödeyecekler
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme