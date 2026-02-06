Haberler

Bitlis'te ekipler 68 yaşındaki hasta için seferber oldu

Güncelleme:
Bitlis'in Hizan ilçesindeki Yukarı Aksüt köyünde yolu kapalı olan 68 yaşındaki hasta, ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan yardım talebi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, zorlu koşullarda yolu açarak hastayı ambulansa teslim etti.

Bitlis'in Hizan ilçesinde yolu kapalı olan köyde rahatsızlanan 68 yaşındaki hasta, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yukarı Aksüt köyünde rahatsızlanan Kevi İnce'yi yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

Yürütülen zorlu çalışmayla yolu açan ekipler, İlçe Özel İdaresine ait arazi aracına aldıkları hastayı köy yakınlarında bekleyen ambulansa ulaştırdı.

Burada müdahalesi yapılan İnce, yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
