Van'da kar nedeniyle yolda kalan KOAH hastası ambulansla hastaneye kaldırıldı

VAN'ın Başkale ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan mezrada rahatsızlanan kronik obstrüktif akciğer (KOAH) hastası Habip Kara (83), ekiplerin 3,5 saatlik zorlu çalışma sonucu ulaşılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Başkale ilçesinin Yukarı Darıca Mahallesi'ne bağlı Aşağı Darıca mezrasında yaşayan Habip Kara'nın rahatsızlanması üzerine yakınları yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı mezra yolunda yoğun tipi ve fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler, Başkale Şantiye Şefliği koordinesinde yaklaşık 3,5 saat süren çalışma sonucu yolu ulaşıma açtı. Yolun açılmasının ardından sağlık ekipleri hastaya ulaştı. Evde ilk müdahalesi yapılan Habip Kara, daha sonra ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

YOLDA KALAN AMBULANSLAR KURTARILDI

Öte yandan, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Yeşilköy, Özalp ilçesine bağlı Kırkçalı ile Gevaş ilçesine bağlı Aydınocak mahallelerinde yolda kalan ambulanslar da karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastalara ulaşmaları sağlandı.

Ekipler ayrıca Başkale ilçesi Ömerova, Edremit ilçesi Doğanlar ve Ayazpınar, İpekyolu ilçesi Arıtoprak-Karakoç mahalleleri arası, Saray ilçesi Tamer Aydın Karakolu ve Karakaş Üs Bölgesi, Özalp ilçesi Gültepe Mahallesi, Gürpınar ilçesi Sevindik ile Bahçesaray ilçesi başta olmak üzere onlarca noktada yoğun tipi ve fırtına nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları ve araçları kurtardı. Kurtarma çalışmalarının, 112 Acil Servis ve ilçe şantiye şefliklerine gelen ihbarlar doğrultusunda aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.