İzmir merkezli platformun 29. toplu sünnet şöleni Karkamış'ta yapıldı

İzmir merkezli "Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız" Gönüllü Yardım Platformu tarafından geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet şöleninin 29'uncusu, Karkamış ilçesinde gerçekleştirildi.

Karkamış Düğün Salonu'nda mevlit okunmasıyla başlayan etkinlikte, 58 çocuk sünnet ettirildi.

Platform başkanı Mine Kapı, etkinliğe katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Kapı, şölenin düzenlendiği salonun kapılarını açarak etkinliğe destek veren Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel ve ekibine de teşekkür etti.

Etkinliğin sonunda sünnet edilen çocuklara hediye paketleri dağıtıldı.

Kaynak: AA