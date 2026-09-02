Haberler

İzmir merkezli platformun 29. toplu sünnet şöleni Karkamış'ta yapıldı

İzmir merkezli platformun 29. toplu sünnet şöleni Karkamış'ta yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir merkezli 'Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız' Gönüllü Yardım Platformu, geleneksel toplu sünnet şöleninin 29'unu Karkamış ilçesinde düzenledi. Mevlit ile başlayan etkinlikte 58 çocuk sünnet edildi. Platform başkanı Mine Kapı, destek verenlere teşekkür ederken, etkinlik sonunda çocuklara hediye paketleri dağıtıldı.

İzmir merkezli "Siz Yalnız Değilsiniz, Biz Buradayız" Gönüllü Yardım Platformu tarafından geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet şöleninin 29'uncusu, Karkamış ilçesinde gerçekleştirildi.

Karkamış Düğün Salonu'nda mevlit okunmasıyla başlayan etkinlikte, 58 çocuk sünnet ettirildi.

Platform başkanı Mine Kapı, etkinliğe katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Kapı, şölenin düzenlendiği salonun kapılarını açarak etkinliğe destek veren Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel ve ekibine de teşekkür etti.

Etkinliğin sonunda sünnet edilen çocuklara hediye paketleri dağıtıldı.

Kaynak: AA
Girne'de batan gemiye ulaşıldı

20 kişinin arandığı Girne faciasında gemiye ulaşıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köpek saldırısında yüzü kalıcı iz kalan çocuk için 1,2 milyon TL tazminat

O köpeğin sahibi için karar! İşte ödeyeceği tazminat miktarı

Altın yatırımcısı şokta! Kuyumcular bile gözünü cuma gününe çevirdi

Altın yatırımcısı şokta! Kuyumcular bile gözünü cumaya çevirdi
Rezidansın 14’üncü katından düşen genç kadın hayatını kaybetti

26 yaşındaki Nisa'nın 14. kattan düştüğü anlar kamerada
18 ilde dev operasyon! 246 milyonluk vurgunda 153 tutuklama

18 ilde dev operasyon! Artık vatandaşın canını yakamayacaklar
Marmara'daki gemi faciasında çarpıcı detay! 11 dakikada battı

Marmara'daki gemi kazasında ortaya çıkan detay kahretti
Rusya-Almanya hattında tansiyon zirvede! Medvedev'den saldırı çıkışı

Tansiyon zirvede! Savaşı başka ülkelere sıçratacak sözler
Amedspor yenilgisi sonrası olay iddia! Onana ve Salah İngiltere'ye mi gitti?

Ne yapıyorsunuz beyler? Tepkiler çığ gibi