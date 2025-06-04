Karine Jean-Pierre, Demokratlıktan 'Bağımsız'a Geçti
Eski Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, parti kimliğini değiştirerek artık 'bağımsız' olduğunu açıkladı. Yakında çıkacak 'Bağımsız' adlı kitabında bu kararın nedenlerini ve Biden yönetimindeki gözlemlerini paylaşıyor.
Önceki ABD Başkanı Joe Biden döneminde Beyaz Saray Sözcülüğü yapan Karine Jean-Pierre, parti ilişiği olarak artık demokrat değil "bağımsız" olduğunu açıkladı.
Biden'ın son döneminde Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapan Jean-Pierre, yakında çıkacak olan "Bağımsız" başlıklı kitabında siyasi tercih değişikliğinin nedenlerini anlattı.
ABD medyasına yansıyan haberlerde kitapla ilgili yer alan detaylara göre, Jean-Pierre, parti kimliğinin artık demokrat değil "bağımsız" olduğunu belirtirken, on yıllardır Demokrat Parti içinde yaptığı farklı görevlerden çıkardığı sonuçları ve Biden yönetimindeki gözlemlerini de paylaşıyor.
Jean-Pierre, kitabında, Biden'ın adaylıktan vazgeçmesi sürecinde Demokrat Parti'nin "Biden'a nasıl sırtını döndüğünü" de inceliyor.
İki partili sistemin sorunlarına da değinen Jean-Pierre, kendi kararının kolay olmadığını ancak artık siyasi anlamda demokrat ya da cumhuriyetçi tanımlamalarının ötesinde düşünmek istediğini ifade ediyor.