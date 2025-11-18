Karikatürist Doğan Pehlevan Tahliye Edildi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Haftalık karikatür ve mizah dergisi LeMan'da yayınlanan karikatürü nedeniyle yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunan karikatürist Doğan Pehlevan hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tahliye kararı verildi. 4 gün önce "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla yargılandığı davanın da ilk duruşmasında da hakkında tahliye kararı verilen Pehlevan, cezaevinden çıkabilecek.

LeMan Dergisi'nin 26 Haziran tarihli sayısındaki bir karikatürde Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edildiği çizim ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla, yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunan karikatürist Doğan Pehlevan hakkında 14 Kasım'daki ilk duruşmada yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye kararı verilmişti. Pehlevan, bugün İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşması görülen "Cumhurbaşkanına hakaret" dosyasından da tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

"Benim bir X hesabım yok, hiç olmadı"

Hakim, bugünkü duruşmada Pehlevan'dan son sözlerini aldı. Pehlevan, "Benim bir X hesabım yok, hiç olmadı. Yazıp çizen biri olarak sosyal medya zemininde kendimi ifade etmek gibi bir ihtiyaç duymuyorum. Orada gösterilen tweetler de üslubum değil. Sosyal medya çok da hoşlandığım bir yer değil. Her konuda çizim yaptım, daha önce hakaret suçlamasıyla yargılanmadım." şeklinde konuştu.

Savcılık, Pehlavan'ın tutukluluk halinin devamını istedi. Hakim, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulayarak tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 24 Mart'ta görülecek. Pehlevan'ın bugün cezaevinden çıkması bekleniyor.