2 çocuklu çiftin sır ölümü! Yatak odasında başından vurulmuş halde bulundu Güncel Haberler Sivas'ta merkeze bağlı Yavu köyünde Süleyman Önder eşi Sultan Önder'i evlerinin yatak odasında başlarından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Olayı gören 16 yaşındaki oğulları polisi ararken çiftin 18 yaşındaki büyük oğlu fenalık geçirdi. Sivas'ta çiftçilikle uğraşan 2 çocuk sahibi Süleyman Önder ile eşi Sultan, kendilerine ait müstakil evlerinin yatak odasında başlarından silahla vurulmuş halde bulundu. BİRİ İHBAR ETTİ DİĞERİ FENALIK GEÇİRDİ Olayı o sırada evde bulunan çiftin 2 çocuğundan R.Ö. (16) ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede karı-kocanın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyarak mezraya gelen çiftin büyük oğulları Ramazan Önder (18) fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Sivas 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 2 çocuklu çiftin sır ölümü! Yatak odasında başından vurulmuş halde bulundu - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.