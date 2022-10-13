2 çocuklu çiftin sır ölümü! Yatak odasında başından vurulmuş halde bulundu
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Sivas'ta merkeze bağlı Yavu köyünde Süleyman Önder eşi Sultan Önder'i evlerinin yatak odasında başlarından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Olayı gören 16 yaşındaki oğulları polisi ararken çiftin 18 yaşındaki büyük oğlu fenalık geçirdi.
Sivas'ta çiftçilikle uğraşan 2 çocuk sahibi Süleyman Önder ile eşi Sultan, kendilerine ait müstakil evlerinin yatak odasında başlarından silahla vurulmuş halde bulundu.
BİRİ İHBAR ETTİ DİĞERİ FENALIK GEÇİRDİ
Olayı o sırada evde bulunan çiftin 2 çocuğundan R.Ö. (16) ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede karı-kocanın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyarak mezraya gelen çiftin büyük oğulları Ramazan Önder (18) fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.