Giresun'da rahatsızlanan 98 yaşındaki kişi hastaneye ulaştırıldı

Giresun'un Doğankent ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 98 yaşındaki kişi hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Söğütağzı köyünde Kore gazisi Halil Topkara'nın (98) rahatsızlanması üzerine yakınları, kar nedeniyle kapalı olan yolun açılması için İl Özel İdaresinden yardım istedi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yol ulaşıma açılırken, 112 Acil Sağlık ekipleri Topkara'ya ulaştı.

İlk tedavisi olay yerinde yapılan Kore gazisi, Doğankent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Topkara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.