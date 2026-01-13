Haberler

Giresun'da rahatsızlanan 98 yaşındaki kişi hastaneye ulaştırıldı

Giresun'un Doğankent ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 98 yaşındaki Kore gazisi Halil Topkara, sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. Yakınları yolun açılması için İl Özel İdaresine başvurmuştu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Söğütağzı köyünde Kore gazisi Halil Topkara'nın (98) rahatsızlanması üzerine yakınları, kar nedeniyle kapalı olan yolun açılması için İl Özel İdaresinden yardım istedi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yol ulaşıma açılırken, 112 Acil Sağlık ekipleri Topkara'ya ulaştı.

İlk tedavisi olay yerinde yapılan Kore gazisi, Doğankent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Topkara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

