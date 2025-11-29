Haberler

Kargo Dolandırıcılığı: Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Büyükçekmece'de kargo bekleyen insanları arayarak kendini kargo görevlisi olarak tanıtan bir şüpheli, paketlerini almak üzereyken yakalandı. Şahsın 80 bin lira değerinde bir paketi almaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de kargo bekleyen kişileri arayıp kendini çalışan olarak tanıtarak teslimat kodu isteyen şüpheli, başkalarına ait paketleri şubelerden alırken suçüstü yakalandı.

Büyükçekmece'de kargo bekleyen vatandaşları telefonla arayıp kendini kargo görevlisi olarak tanıtan bir şüpheli, teslimat kodu alarak paketleri şubelerden teslim almaya başladı. Kargosunun kaybolduğunu fark eden bir kişinin ihbarı üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Paketin geldiği şubedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi.

Şüpheliyi takibe alan polis ekipleri, Emirhan K.'yi bir kargo şubesinde başkasına ait 80 bin lira değerindeki paketi teslim almaya çalışırken suçüstü yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
