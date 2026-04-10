Kargı ve İskilip'te Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Çorum'un Kargı ve İskilip ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.

Kargı İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende emniyet personeli, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Özyılmaz, törende yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının iki asra yakın geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Özyılmaz, "Hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edinen, suçla mücadelede edindiği bilgi, deneyim, kullandığı araç gereç ve en üst teknolojiyle büyük başarılara imza atan teşkilatımız, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın huzur ve güven kapısı olmaya devam edecektir." dedi.

İskilip

İskilip İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından İstanbul, makamında tebrikleri kabul etti.

Törene İl Genel Meclis Başkanı Duran Bıyık, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve emniyet mensupları katıldı.