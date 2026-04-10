Haberler

Kargı ve İskilip'te Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Kargı ve İskilip ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen törenlerde çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak polis teşkilatının geçmişi ve önemi vurgulandı.

Çorum'un Kargı ve İskilip ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında tören düzenlendi.

Kargı İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende emniyet personeli, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Özyılmaz, törende yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının iki asra yakın geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Özyılmaz, "Hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edinen, suçla mücadelede edindiği bilgi, deneyim, kullandığı araç gereç ve en üst teknolojiyle büyük başarılara imza atan teşkilatımız, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın huzur ve güven kapısı olmaya devam edecektir." dedi.

İskilip

İskilip İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından İstanbul, makamında tebrikleri kabul etti.

Törene İl Genel Meclis Başkanı Duran Bıyık, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve emniyet mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Erzurum'da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı

Polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı
Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Sibel Can'ın küçük oğlu asker oldu! İşte üniformalı ilk fotoğraf

Küçük oğlu asker oldu! İşte üniformalı ilk fotoğraf
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı

Canlı yayında aşağılanmıştı! Derya'nın son hali şaşırttı