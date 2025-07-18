Kargı'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını Söndürüldü

Kargı'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını Söndürüldü
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Çorum'un Kargı ilçesinde gök gürültülü sağanak sırasında yıldırım düşmesi sonucu iki ayrı yerde çıkan orman yangınları hızlı müdahale ile söndürüldü. Olay, vatandaşların ihbarı üzerine gerçekleşti.

Çorum'un Kargı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda 2 ayrı noktada çıkan yangın söndürüldü.

İlçede ikindi saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Yağış sırasında İnceçay ve Bademce köylerini çevreleyen ormanlık alana yıldırım isabet etti.

Ormanlık alandan duman yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangınlar büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
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