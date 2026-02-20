Haberler

Kargı'da okullara ramazan ruhunu yansıtan süslemeler yapıldı

Kargı'da okullara ramazan ruhunu yansıtan süslemeler yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Kargı ilçesinde, ramazan ayı dolayısıyla okullarda 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler çerçevesinde öğrencilere ramazan şerbeti ve lokum ikram edildi.

Çorum'un Kargı ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla okullarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Cumhuriyet İlkokulu ve Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu'nda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlik kapsamında okullar, ramazan ayının manevi atmosferine uygun şekilde süslendi.

Etkinlikte öğrencilere ramazan şerbeti ve lokum ikram edilirken, ramazan ayının anlam ve önemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme

6 sosyal medya platformu hakkında inceleme başlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Ahmet'in katili tanıdık çıktı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Okulda alarm! Ambulanslar peş peşe sıralandı
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler

Bu dediklerini Fenerliler duymasın!
Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Ahmet'in katili tanıdık çıktı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı

Canına kıymak isteyen Emine teyzenin beklediği haber geldi
Ucuz elektrik için imzalar atıldı! 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Tarihi anlaşma! Ucuz elektrik için imzalar atıldı