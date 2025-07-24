Kargı'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Kargı'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Kargı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının, araçlardan atılan sigara izmaritinden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Çorum'un Kargı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerce büyümeden söndürüldü.

Kargı-Boyabat kara yolu Uzunyurt mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Uzunyurt Orman Deposu yakınındaki yangına müdahale etti.

Yangın, depoya sıçramadan söndürüldü.

Kara yolu kenarında başlayan yangının, araçlardan atılan sigara izmaritinden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
Kendisini 'Şifacı' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor

Hala bu şarlatanlara inanıp parasını kaptıranlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'da 49 kişiyi taşıyan uçak düştü: Kurtulan yok

49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.