Kargı'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
Çorum'un Kargı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının, araçlardan atılan sigara izmaritinden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.
Çorum'un Kargı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerce büyümeden söndürüldü.
Kargı-Boyabat kara yolu Uzunyurt mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Uzunyurt Orman Deposu yakınındaki yangına müdahale etti.
Yangın, depoya sıçramadan söndürüldü.
Kara yolu kenarında başlayan yangının, araçlardan atılan sigara izmaritinden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel