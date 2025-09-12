Kargı'da Okul Servis Sürücülerine Eğitim Verildi
Çorum'un Kargı ilçesinde, okul servis sürücülerine yönelik düzenlenen seminerde, Jandarma Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik kuralları ve yönetmelikler hakkında bilgi verildi.
Çorum'un Kargı ilçesinde okul servis sürücülerine eğitim verildi.
Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen seminerde, Jandarma Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği görevlilerince servis sürücüleri, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, Karayolları Trafik Kanunu, yönetmelik kapsamında araçlarda bulundurulması gerekli olanlar, araçlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği konularında bilgilendirildi.
Belirli aralıklarla servis şoförlerinin emniyet ve jandarma ekiplerince denetleneceğinin vurgulandığı seminer, sürücülerin sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.
Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel