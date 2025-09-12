Haberler

Kargı'da Okul Servis Sürücülerine Eğitim Verildi

Kargı'da Okul Servis Sürücülerine Eğitim Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Kargı ilçesinde, okul servis sürücülerine yönelik düzenlenen seminerde, Jandarma Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik kuralları ve yönetmelikler hakkında bilgi verildi.

Çorum'un Kargı ilçesinde okul servis sürücülerine eğitim verildi.

Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen seminerde, Jandarma Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği görevlilerince servis sürücüleri, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, Karayolları Trafik Kanunu, yönetmelik kapsamında araçlarda bulundurulması gerekli olanlar, araçlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği konularında bilgilendirildi.

Belirli aralıklarla servis şoförlerinin emniyet ve jandarma ekiplerince denetleneceğinin vurgulandığı seminer, sürücülerin sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim estetik iddialarını gündeme getirdi

Güzellik merkezinden paylaştı! Yüzündeki değişik dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Savunma Bakanı kendini savunmayı başaramadı! Yıllardır kullandığı telefon iptal

Türk hackerlar İsrailli bakanı fena avladı! Resmen kabusu yaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.