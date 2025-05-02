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Kargı'da Öğrencilerin Gözünden Fotoğraf Sergisi Açıldı

Kargı'da Öğrencilerin Gözünden Fotoğraf Sergisi Açıldı
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Çorum'un Kargı ilçesinde, Kargı 125. Yıl Anaokulu'nda 'Öğrencilerin Gözünden Kargı' konulu fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergide çocukların gözünden ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri sergilendi.

Çorum'un Kargı ilçesinde "Öğrencilerin Gözünden Kargı" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Kargı 125. Yıl Anaokulunda düzenlenen sergide, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gösteren fotoğraf karelerine yer verildi.

Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Kargı İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz ve Kargı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, açılış kurdelesini kestikten sonra sergiyi gezdi.

Kargı 125. Yıl Anaokulu Müdürü Fatma Akpınar, AA muhabirine, her yıl düzenledikleri ve geleneksel hale getirdikleri "Çocukların Gözünden Kargı" temalı fotoğraf sergisiyle, çocukların zihinsel becerilerini arttırarak, yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Akpınar ayrıca sergi ile Kargı'nın doğal ve kültürel güzelliklerini arşiv haline getirerek gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
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