Kargı'da öğrencilere "Trafik Dedektifleri" eğitimi verildi
Kargı Hacıhamza Şehit Hasan Bahçevan İlkokulu öğrencilerine, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında trafik eğitimi verildi.
Kargı İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen eğitimde öğrencilere, trafikle ilgili temel tanımlar, yolun karşısına güvenli geçiş kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.
Eğitime katılan 30 öğrenciye trafik jandarması boyama kitabı, broşürler ve "Trafik Dedektif Kartı" hediye edildi.
Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel