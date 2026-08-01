Kargı'da hasadı yapan biçerdöverler denetlendi

Çorum'un Kargı ilçesinde, hububat hasadı yapan biçerdöverlere yönelik denetimler sürdürülüyor.

Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, üreticilerin emekle yetiştirdiği ürünlerin zamanında, uygun şartlarda ve en az kayıpla hasat edilmesi amacıyla biçerdöverlerin çalışma performansı inceleniyor.

Denetimlerde hasat yüksekliği, biçim hızı, ürünün nem durumu ile ürün kaybına neden olabilecek unsurlar değerlendiriliyor.

Teknik ekipler, biçerdöver operatörlerine arazi ve ürün durumuna göre makine ayarlarının yapılması, çalışma hızının uygun seviyede tutulması ve hasat sırasında oluşabilecek kayıpların düzenli olarak takip edilmesi konusunda bilgi verdi.

Üreticilere de ürün kalitesinin korunması ve ekonomik kayıpların önlenmesine yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.

Kaynak: AA