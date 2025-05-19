Kargı'da Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Kargı'da Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı
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Çorum'un Kargı ilçesinde hacı adayları için düzenlenen uğurlama programında İlçe Müftüsü Süleyman Erbek, hac ibadetinin önemini vurgulayarak dualarını esirgememelerini istedi.

Çorum'un Kargı ilçesinde hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

İlçe Müftülüğünce Merkez Mihri Hatun Cami'sinde uğurlama programında konuşan İlçe Müftüsü Süleyman Erbek, hac ibadetinin bir arınma ve kulluk yolculuğu olduğunu söyledi.

Hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyen Erbek, "Sizler Allah'ın misafiri olarak yola çıkıyorsunuz. Haccınız mebrur, dualarınız makbul olsun. Ümmet-i Muhammed'i dualarınızda unutmayın" dedi.

Okunan Kur'an'ı Kerim ve ilahilerin ardından hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
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