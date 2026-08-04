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Kargı'da Gıda Denetimleri Aralıksız Sürüyor

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Çorum'un Kargı ilçesinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Çorum'un Kargı ilçesinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen denetimlerde vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasının sağlanması hedefleniyor.

Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen kontrollerde işletmelerin hijyen koşulları, genel temizlik durumu, ürünlerin uygun muhafaza şartları, son tüketim tarihleri ve etiket bilgileri inceleniyor.

Denetimlerde ayrıca çalışanların kişisel hijyen kurallarına uyumu ile üretim ve satışta kullanılan araç ve gereçlerin ilgili mevzuata uygunluğu da kontrol ediliyor.

Ekipler, gıdaların hazırlanması, depolanması ve tüketiciye sunulması süreçlerinde gerekli kurallara uyulup uyulmadığını denetlerken, tespit edilen eksiklikler konusunda işletme yetkililerine bilgilendirme yapıyor. Gerekli görülen durumlarda ise ilgili mevzuat kapsamında idari işlemler uygulanıyor.

Kaynak: AA
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