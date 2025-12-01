Haberler

Kargı'da Dağ Keçileri Kavga Etti

Güncelleme:
Çorum'un Kargı ilçesinde kaydedilen görüntülerde, iki dağ keçisinin kavga anı fotokapanla görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu doğal anı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Çorum'un Kargı ilçesinde dağ keçilerinin kavgası fotokapanla görüntülendi.

Kargı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda iki dağ keçisinin kavga ettiği görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşımda, "Doğanın ortasında tansiyonun yükseldiği anlar. Birkaç boynuz darbesinin ardından herkes sakinleşti ve yollar ayrıldı. Keçi inadının hüküm sürdüğü bu kısa mücadele, doğada her şeyin doğal olduğunu hatırlatıyor, gerilim de huzur da." ifadelerine yer verildi.

