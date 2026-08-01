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Kargı'da ADEM kursiyerlerinin el emeği ürünleri sergilendi

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Çorum'un Kargı ilçesinde, Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Çorum'un Kargı ilçesinde, Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Kargı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren ADEM'de eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı ürünler, düzenlenen sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına Kargı Kaymakam Vekili Gizem Tokur, Belediye Başkanı Hamit Dereli, Cumhuriyet savcıları Kübra Canlı ile Büşra Bayar Taşdemir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şirin Çelik, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, kurum amirleri ve kursiyerler katıldı.

Sergiyi gezen Tokur, ürünleri inceleyerek Usta Öğretici Özlem Bilir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tokur, kadınların mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlayan bu tür kursların önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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