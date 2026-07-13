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Kargı'da Milli Mücadele Resim Sergisi açıldı

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Çorum'un Kargı ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Milli Mücadele ruhunu yansıtan resim sergisi açıldı. Kaymakam Vekili Furkan Duman'ın katılımıyla gerçekleşen sergi, 16 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Çorum'un Kargı ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Mücadele Resim Sergisi" açıldı.

Kargı Kaymakam Vekili Furkan Duman ile vatandaşların katılımıyla Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen sergide, Milli Mücadele ruhunu yansıtan resimler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılışın ardından davetliler sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

15 Temmuz'un anlam ve önemini gelecek nesillere aktarmak ve Milli Mücadele ruhunu yaşatmak amacıyla hazırlanan serginin 16 Temmuz'a kadar ziyaret edilebileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar
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