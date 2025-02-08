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Kargaların Elektrik Panosuna Girmesi Yangın Çıkardı

Kargaların Elektrik Panosuna Girmesi Yangın Çıkardı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde elektrik panosuna giren kargaların neden olduğu kısa devre sonucu şofbenin patlamasıyla yangın çıktı. Ekipler yangını söndürebilirken, kargalardan biri telef oldu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kargaların evin elektrik panosuna girmesi sonucu şofbenin patlamasıyla çıkan yangın söndürüldü.

Maltepe Mahallesi'nde Mustafa K'nin evinin duvarında bulunan elektrik kutusuna giren 2 karga, akıma kapıldı.

Kısa devre nedeniyle şofbenin patlaması sonucu camlar kırıldı, evin çatı kısmında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen doğal gaz ekipleri gazı keserek önlem alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Öte yandan kargalardan biri telef olurken, diğeri yaralandı.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
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