Haberler

Kocaeli'de karganın kümesteki yumurtaları alıp kaçması kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir karga, kümesteki yumurtaları gagasıyla alıp kaçarken güvenlik kamerasına yakalandı. Tavuk besleyen emekli öğretmen Ali Arslan, eksilen yumurtaların sebebini kamera kayıtlarıyla çözdü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karganın, kümesteki yumurtaları alıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kadıköy Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bahçesinde tavuk besleyen emekli öğretmen Ali Arslan, kümesteki yumurtaların her gün eksildiğini fark etti.

Arslan, durumu anlayabilmek için kümesi gören bir bölgeye kamera yerleştirdi. Kayıtları izleyen Arslan, yumurtaları bir karganın aldığını belirledi.

Görüntülerde, kümese gelen karganın folluktaki yumurtayı gagasının arasına alıp uçarak uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! İsrail "Ateşkes bozuldu" deyip ülkeye bomba yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı

Aniden saldırdı, kimse ayıramadı! Kadının kolunu kopardı
Dakikalarca izlettiler! Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın

Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın

Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba

Kürkçü dükkanına döndü: Paylaşımı bomba
Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar

Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar
Kerem Aktürkoğlu fotoğrafı sahte çıktı! TRT'nin yaptığı hata olay oldu

Ülke saatlerce bu fotoğrafı konuştu ama gerçek çok başka çıktı