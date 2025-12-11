Haberler

Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangında, dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Adnan Menderes Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adnan Menderes Mahallesi 128. Cadde'deki tek katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında iş yerinde bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri hasar gördü.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Fed faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
Amsterdam'daki dev arşiv: 5 bin 300 beyin yapay zeka ile haritalanacak

Ne para ne de sperm! Bu banka bambaşka bir şey depoluyor
Florida'da marketin önünde 3 metrelik timsah paniği

Dünyanın en tehlikeli hayvanını akılalmaz bir yöntemle yakaladılar!
İBB'den imar işlemlerine yüzde 100'e varan oranlarda zam

İstanbullular dikkat! Bu işlemlere devasa zamlar geliyor
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
title