Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangında, dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, Adnan Menderes Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adnan Menderes Mahallesi 128. Cadde'deki tek katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında iş yerinde bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri hasar gördü.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel