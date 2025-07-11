Kardeşler Toprağa Verildi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde amcaları tarafından tabancayla öldürülen Gazi Zafer Yaman ve ağabeyi Güven Yaman'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilerek toprağa verildi.
KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde aralarında husumet bulunan amcaları F.Y. tarafından tabancayla öldürülen Gazi Zafer Yaman (26) ve ağabeyi Güven Yaman'ın (27) cenazeleri otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileleri tarafından teslim alındı. Sarımeşe Merkez Camisi'nde öğle namazına ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yaman kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi.
F.Y.'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel