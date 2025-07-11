Kardeşler Toprağa Verildi

KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde aralarında husumet bulunan amcaları F.Y. tarafından tabancayla öldürülen Gazi Zafer Yaman (26) ve ağabeyi Güven Yaman'ın (27) cenazeleri otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileleri tarafından teslim alındı. Sarımeşe Merkez Camisi'nde öğle namazına ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yaman kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi.

F.Y.'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.