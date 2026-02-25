Haberler

"Kardeşler Araştırma" filmi, 20 Mart'ta vizyona girecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cem Gelinoğlu ve Doğu Demirkol'un başrolünde olduğu 'Kardeşler Araştırma' filmi, 20 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak. Aksiyon ile mizahı harmanlayan yapım, İstanbul'da özel dedektiflik yapan iki kardeşin hikayesini anlatıyor.

Başrollerini Cem Gelinoğlu ve Doğu Demirkol'un paylaştığı "Kardeşler Araştırma" filmi, 20 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Poll Films by Polat Yağcı ve 25 Film ortak yapımcılığında hayata geçirilen komedi filminin afişi sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Aksiyon ile mizahı harmanlayan yapımın oyuncu kadrosunda Güven Kıraç ve Eray Kaman da yer alıyor.

Senaryosu Koray Şahin, Murat Kaman ve Eray Kaman imzası taşıyan filmin yönetmenliğini de Şahin ile Murat Kaman üstlendi.

Film, İstanbul'da kendi halinde özel dedektiflik yapan ve uluslararası bir krizin ortasında kalan Orhan ve Erhan'ın hikayesini anlatıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
'Kabe'de hacılar hu der Allah' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Salonu ayağa kaldıran sözler! Akıma Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu! İlk antrenmanına çıktı

Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı! Çığlıklara ilk komşular koştu

Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı
Dünyanın konuştuğu 'ihanet' iddiası! Hedefteki isimden açıklama var

Dünyanın konuştuğu "ihanet" iddiası! Hedefteki isimden açıklama var
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade

CHP'li başkanın kızından taciz davasının seyrini değiştirecek ifade
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu! İlk antrenmanına çıktı

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar! 7 ayda bitti

Olaylı çiftten beklenmedik karar! 7 ayda bitti